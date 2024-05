F1, in palio la fondamentale pole position di Monte Carlo. Sarà un Leclerc contro tutti?

Dopo aver assistito alle prime due sessioni di prove libere disputate nel venerdì monegasco, oggi si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sulla pista del Principato, infatti, oggi andranno in scena le fondamentali qualifiche che decideranno la griglia di partenza della gara di domani.

Il sabato di Montecarlo inizierà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, quindi come detto si passerà alle attesissime qualifiche delle ore 15.00. Com’è ben noto sul tracciato del Principato i sorpassi sono impossibili, per cui strappare la pole position equivale a mettere solidissime basi in vista della vittoria domenicale. La Q3 di oggi, quindi, sarà equivalente ad una ampia fetta della possibile vittoria di domani. Solamente chi oserà rischiare al massimo sarà in grado di piazzare la migliore prestazione tra i guard-rail ed i muretti monegaschi, tra curve come il Loews, la curva del Tabaccaio, la Rascasse o la Anthony Noghes.

Chi sarà quindi il pole-man di Montecarlo? Come al solito il favorito sarà Max Verstappen che, in caso di ennesima partenza al palo, andrebbe a riscrivere un nuovo record della storia della F1 con 9 pole position consecutive (contando anche Abu Dhabi 2023), ma alle sue spalle la battaglia sarà campale. McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri e Ferrari con il padrone di casa Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno il tutto per tutto.

Dopotutto, come detto, essere primi al sabato equivale a una serissima candidatura per la vittoria tra le viuzze del Principato. Per quanto fatto vedere ieri, il monegasco sembra il vero grande favorito, ma l’incapacità attuale della Rossa di “accendere” le proprie gomme nel corso della Q3 potrebbe essere il vero ago della bilancia. Se tutto andrà per il verso, il numero 16 sarà l’uomo da battere.