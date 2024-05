F1, Lewis Hamilton: “Un buon inizio di weekend, siamo più vicini ai rivali rispetto al solito”

Lewis Hamilton chiude con fiducia il suo venerdì in terra di Romagna. Il “Re Nero”, infatti, è quarto in classifica al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con spunti positivi sulla sua W15. Sul tracciato di Imola il pilota inglese ha vissuto una giornata con alti e bassi, ma con la sensazione che su questo lay-out possa fare bene.

Ad ogni modo, il miglior tempo complessivo lo ha fissato Charles Leclerc in 1:15.906 con 192 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, 380 su Yuki Tsunoda e 391 proprio su Lewis Hamilton. Quinto George Russell a 405 millesimi, sesto Carlos Sainz a 517, quindi settime e ottave le Red Bull di Max Verstappen (+0.541) e Sergio Perez (+0.646), quindi nono Nico Hulkenberg a 920 e Fernando Alonso decimo a 932.

Al termine del venerdì di Imola, il pilota portacolori del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni, non nascondendo un pizzico di ottimismo: “Senza dubbio un buon inizio di weekend. La macchina ha risposto bene e ci sentiamo molto più vicini ai rivali rispetto alle gare precedenti. Sappiamo bene però che ci vorrà pazienza e piedi ben saldi al terreno in vista di domani. I miglioramenti? Il team ha fatto un grande lavoro e si sta vedendo in pista”.