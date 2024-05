F1, Lando Norris: “Abbiamo apportato delle modifiche, ma non nella giusta direzione”

Continua il weekend altalenante di Lando Norris. Il pilota britannico, alla vigilia considerato uno dei principali outsider di Max Verstappen, ha centrato la quinta posizione in occasione delle qualifiche del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un risultato che si aggiunge ad una Sprint complessa, terminata dopo pochi secondi.

Un responso al di sotto delle aspettative per l’alfiere della McLaren che, una volta arrivato in zona mista, ha commentato la sua prestazione, ponendo l’accento sulle modifiche apportate nella giornata odierna: “Penso che ieri abbiamo fatto meglio con la gestione delle gomme. Abbiamo cambiato alcune cose, ma non nella giusta direzione. Ieri ero un po’ più fiducioso rispetto a oggi, e questo si vede dai tempi”.

Norris ha quindi proseguito: “In alcuni punti sentivo meglio le medie, in altre le soft. Oggi abbiamo faticato di più, dobbiamo capire perché. Al di là di questo il quinto posto è una buona posizione. Avremmo potuto essere più vicini ma lo accettiamo”.

Ricordiamo che domani, domenica 5 maggio, il GP di Miami scatterà alle ore 22:00 italiane.