Griglia di partenza F1, GP Miami 2024: risultati e classifica qualifiche. Verstappen in pole davanti alle Ferrari

Max Verstappen si conferma sostanzialmente imbattibile e si prende la pole position per il Gran Premio di Miami 2024, valido come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese della Red Bull si tratta della sesta affermazione consecutiva in qualifica da inizio anno e domani sarà il favorito d’obbligo per la vittoria nella gara lunga domenicale.

1’27″241 il miglior tempo del tre volte campione iridato, che ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarta posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez, mentre la terza fila in griglia sarà composta dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi a seguire troviamo le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg e alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio di Miami 2024 e i risultati delle qualifiche della sesta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito della Florida.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2024

1 Max Verstappen (Red Bull) Q3

2 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

3 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

4 Sergio Perez (Red Bull) Q3

5 Lando Norris (McLaren) Q3

6 Oscar Piastri (McLaren) Q3

7 George Russell (Mercedes) Q3

8 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

9 Nico Hulkenberg (Haas) Q3

10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Q3

11 Lance Stroll (Aston Martin) Q2

12 Pierre Gasly (Alpine) Q2

13 Esteban Ocon (Alpine) Q2

14 Alex Albon (Williams) Q2

15 Fernando Alonso (Aston Martin) Q2

16 Valtteri Bottas (Sauber) Q1

17 Logan Sargeant (Williams) Q1

18 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Q1

19 Kevin Magnussen (Haas) Q1

20 Guanyu Zhou (Sauber) Q1

CLASSIFICA Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.241 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.141 7

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.214 7

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.219 6

5 Lando NORRIS McLaren+0.353 6

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.434 7

7 George RUSSELL Mercedes+0.826 7

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.866 7

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.905 7

10 Yuki TSUNODA RB+0.951 6

CLASSIFICA Q2

1 Charles LECLERC Ferrari1:27.533 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.164 5

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.188 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.306 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.338 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.408 5

8 George RUSSELL Mercedes+0.562 5

9 Yuki TSUNODA RB+0.634 4

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.667 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.689 4

12 Pierre GASLY Alpine+0.791 5

13 Esteban OCON Alpine+0.838 5

14 Alexander ALBON Williams+0.880 4

15 Fernando ALONSO Aston Martin+0.894 5

CLASSIFICA Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.689 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.083 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.224 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.248 3

5 Pierre GASLY Alpine+0.287 3

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.343 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.392 3

8 George RUSSELL Mercedes+0.470 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.478 3

10 Lance STROLL Aston Martin+0.488 2

11 Esteban OCON Alpine+0.520 3

12 Yuki TSUNODA RB+0.635 2

13 Alexander ALBON Williams+0.654 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.694 3

15 Fernando ALONSO Aston Martin+0.764 3

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.774 2

17 Logan SARGEANT Williams+0.798 3

18 Daniel RICCIARDO RB+0.928 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.930 3

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.135 3