F1, la Red Bull è peggiorata? Il pensiero di Mazzola

La Red Bull non è più imbattibile. La scuderia di Milton Keynes, dopo aver vinto 21 GP su 22 nel 2023, ha già lasciato sul piatto tre delle prime otto gare in questa stagione evidenziando soprattutto nell’ultimo weekend a Montecarlo alcune criticità importanti in prospettiva. Max Verstappen resta comunque saldamente leader della generale e favorito per il titolo, mentre la crisi di Sergio Perez potrebbe complicare e non poco il discorso relativo al titolo costruttori.

L’ingegner Luigi Mazzola ha analizzato il rendimento della RB20 ai microfoni di Sky durante l’ultima puntata di Race Anatomy: “Hanno iniziato il campionato facendo due doppiette consecutive, quindi Red Bull dominante. Poi sono cominciati ad arrivare gli sviluppi degli altri e soprattutto anche i loro sviluppi. Ho come l’impressione che gli aggiornamenti Red Bull abbiano un po’ sconnesso la macchina tra anteriore e posteriore, peggiorandola un po’ dal punto di vista della guidabilità“.

“Magari hanno trovato più carico, non lo metto in dubbio, però penso che la guidabilità della vettura sia peggiorata e quindi hanno dovuto pensare a degli assetti particolari. La rigidezza del telaio c’era anche nei primi GP, evidentemente sono dovuti andare dietro a questi problemi con il set-up per cercare di compensare questo squilibrio. McLaren e Ferrari invece sono arrivati con degli sviluppi azzeccatissimi e hanno migliorato la macchina“, prosegue Mazzola.

“In situazioni critiche ti ritrovi una Red Bull che fa fatica mentre gli altri sono progrediti. In una situazione in cui invece avranno la possibilità di usare un assetto più aggressivo, potranno tornare. In un’ottica di Mondiale, è chiaramente un difetto quello a cui stanno andando incontro. Devi avere la necessità di avere dei Gran Premi favorevoli, cosa che non è più così. Inoltre ci sono due team che ti hanno raggiunto e che ti possono passare, quindi io la vedo in qualche modo un po’ critica per la Red Bull. Dovrebbero rivedere un po’ quelli che sono stati gli sviluppi“, il commento dell’ex ingegnere Ferrari.