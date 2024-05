F1, George Russell: “Sesto posto risultato massimo possibile oggi. Dobbiamo imitare la McLaren”

George Russell può essere tutto sommato soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola il pilota inglese ha estratto il massimo da una W15 ben poco performante, distanziando di quasi 3 decimi il suo compagno di team, un aspetto non di poco conto.

Al termine del sabato in terra romagnola, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni: “Credo sinceramente che oggi per noi il sesto posto fosse il massimo possibile a cui potevamo aspirare. Ho terminato il giro con il sorriso sulle labbra. Non credo che avremmo potuto ottenere di più oggi”.

Ultima battuta sul livello complessivo in griglia: “È davvero impressionante vedere che la McLaren è ormai alla pari con la Red Bull in questo momento. Se guardi alle ultime tre gare, sono state veloci e costanti come loro. La Ferrari è mezzo passo dietro a loro, noi siamo mezzo passo dietro alla Ferrari. È motivante vedere cosa sta facendo la McLaren e dovremmo provare a ripeterlo”.