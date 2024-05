F1, Lewis Hamilton: “Un passo indietro rispetto a ieri. In gara confido in un buon ritmo…”

Lewis Hamilton non ha troppa voglia di sorridere dopo aver centrato l’ottavo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola il sette volte campione del mondo ha nuovamente lottato con la sua W15, chiudendo alle spalle del compagno di team, con un gap notevole.

Al termine della Q3 sulla pista del Santerno, il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni, tornando a monte. “Ieri abbiamo disputato due belle sessioni di prove libere, la macchina sembrava andare bene. Oggi invece è svanito tutto. Diciamo che oggi ho battagliato più con la mia macchina che con gli avversari”.

Quali aspettative in vista del GP di domani? “Sarà una gara difficile. Penso che in termini di ritmo non siamo distanti dai migliori. Se riuscissi a superare Tsunoda al via sarebbe fantastico, e poi se George e io potessimo mantenere quelle posizioni o addirittura progredire sarebbe ancor più fantastico. Dobbiamo solo vedere come andrà la vettura”.