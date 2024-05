F1, Charles Leclerc: “Contento del risultato dopo un solo giro nella FP1. In qualifica ho dato tutto”

Charles Leclerc sorride dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida abbiamo assistito ad una qualifica intensa, con tanti alti e bassi per i piloti. Nel caso del monegasco un venerdì complicato dato che nella FP1 ha messo a segno pochissimi chilometri e ha dovuto trovare il giusto feeling nel corso della Sprint Qualifying.

Max Verstappen tanto per cambiare ha piazzato la migliore prestazione in 1:27.641 con 108 millesimi proprio su Charles Leclerc, quindi terzo Sergio Perez a 235 davanti a Daniel Ricciardo quarto a 403. Quinta posizione per Carlos Sainz a 462 millesimi davanti a Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso e Lando Norris che chiude nono a 831.

Al termine della sessione, il pilota della Ferrari ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono contento perché le qualifiche sono state il mio punto debole nelle ultime uscite. Potevo fare meglio ma non avevo la macchina per dimostrarlo. Per ora sto vivendo un weekend molto difficile perché nella FP1 ho potuto fare solo un giro e ho dovuto spingere subito a tutto in qualifica. Nella Q1 ho usato un solo set di gomme, un motivo in più per essere fiducioso. Ho trovato il giusto feeling, ho provato a mettere le gomme nella giusta finestra e ha dato i suoi frutti.

Il monegasco prosegue: “Sei sempre figlio dell’ultima gara in questo sport e quando non vanno bene le cose la gente inizia a parlare. Dopo due qualifiche non eccezionali ho invertito la tendenza. Deve tenere questo livello e sfruttare le gomme”.