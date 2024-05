Errani-Navarro, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, giovedì 30 maggio, Sara Errani affronterà la statunitense Emma Navarro (testa di serie n.22), nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Sarita dovrà esprimere un gran tennis per piegare un’avversaria solida che su questa superficie esprime grande consistenza.

Errani si è imposta con grande autorevolezza nel primo round contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, facendo valere la sua grande esperienza su questa superficie. L’azzurra è stata in grado di tamponare abbastanza bene le proprie criticità al servizio, facendo vedere nello scambio un’ottima condizione fisica.

Non ci sono precedenti tra le due e questo aspetto andrà assolutamente considerato, in quanto le giocatrici non avranno grandi riferimenti nelle prime battute. Vedremo se l’azzurra riuscirà con la sua tattica a imbrigliare la potenza della sua avversaria.

Il match tra Sara Errani e l’americana Emma Navarro si giocherà domani e sarà il secondo match in programma sul campo-3, valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ERRANI-NAVARRO ROLAND GARRO 2024

Giovedì 30 maggio

CAMPO 3 – Inizio ore 11.00

Sebastian OFNER (AUT) vs Sebastian BAEZ (ARG) [20]

A seguire

Sara ERRANI (ITA) vs Emma NAVARRO (USA) [22]

Qinwen ZHENG (CHN) [7] vs Tamara KORPATSCH (GER)

Non prima delle 15.00

Miyu KATO (JPN) [16]/Nadiia KICHENOK (UKR) vs Daria SAVILLE (AUS)/Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

PROGRAMMA ERRANI-NAVARRO ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport