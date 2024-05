Equitazione, Piazza di Siena 2024: Emanuele Camilli costretto a sostituire il suo cavallo. La line up dell’Italia

Verso il Piazza di Siena 2024 con una modifica nella line up dell’Italia. E’ una modifica, quella nella squadra guidata dal ct Marco Porro, che però non riguarda nominalmente amazzoni o cavalieri, ma bensì uno dei cavalli impegnati con gli atleti azzurri.

La FISE infatti ha reso noto che Emanuele Camilli non potrà montare il suo Odense Odeveld in occasione della Coppa delle Nazioni del prossimo 24 maggio, perché il suo cavallo “soffre di una lieve febbre”.

Il romano, classe 1982, in quella che a tutti gli effetti è la gara di casa sarà quindi in sella a Chacco’s Girlstar, cavalla con la quale Camilli si è imposto recentemente al Gran Premio di Opglabbeek in Belgio.

La line up definitiva dell’Italia per la Coppa delle Nazioni al Piazza di Siena 2024:

1° Aviere scelto Lorenzo De Luca su Cappuccino194/Curcuma Il Palazzetto;

1° Graduato Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle;

1° Aviere scelto Luca Marziani su Lightning;

Carabiniere Giacomo Casadei su Marbella du Chabli;

Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar.