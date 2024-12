Equitazione, Giacomo Casadei: “Il 2024 è stato un anno pieno di esperienze. Ora pensiamo al 2025”

La stagione 2024 del salto ostacoli italiano, sulla scena internazionale, è stata sicuramente quella della rinascita. Dopo un 2023 negativo, chiuso con la mancata qualificazione di squadra alle Olimpiadi di Parigi, a causa di un Europeo di Milano veramente opaco, il settore azzurro ha ritrovato forza, vigoria e soprattutto esponenti in grado di esaltarsi.

Da Emanuele Camilli, capace di centrare la finale individuale alle Olimpiadi (cosa che all’Italia mancava da 20 anni) a Lorenzo De Luca, che nel Global Champions Tour ha centrato una vittoria e a Riad nei playoff della manifestazione ha sfiorato il podio, senza dimenticare l’avvento di Giacomo Casadei.

Il classe 2002 è arrivato ufficialmente al livello massimo e promette nei prossimi anni di poter battagliare con i migliori binomi al mondo per dei traguardi importanti. L’esperienza nella Global Champions League con i Mexico Amigos gli ha sicuramente dato tantissimo.

Dalle sue pagine social, il carabiniere ha commentato: “E’ stato un anno ricco di emozioni ed opportunità sportive. Partecipare al circuito del Global Champions Tour e della Global Champions League mi ha permesso di confrontarmi con i migliori cavalieri e le migliori amazzoni del mondo e crescere sportivamente”.

Poi ha aggiunto: “Chiudiamo questa esperienza proiettandoci – comprende anche il suo team di lavoro – verso il 2025″.

Nel 2025 l’Italia del salto ostacoli tornerà a far parte della League of Nations: la più importante competizione annuale per nazioni del settore. Casadei proverà a parteciparvi, raccogliendo di volta in volta le convocazioni, per alzare ulteriormente il suo livello.