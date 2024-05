Equitazione, Marco Porro: “Piazza di Siena? Lorenzo De Luca sarà il nostro capitano”

L’equitazione italiana e internazionale è entrata ufficialmente nella settimana che porta alla 91esima edizione del CSIO di Piazza di Siena, che si terrà nella classifica e magnifica cornice di Villa Borghese a Roma.

Per l’occasione sarà presente il meglio del salto ostacoli mondiali, in una rassegna che sarà animata da tantissimi contest, fra cui i due più importanti: quello della Coppa delle Nazioni, previsto per venerdì 24 maggio dalle 14.30, e quello del Gran Premio Individuale, in calendario domenica 26 maggio dalle 12.30.

Da nazione di casa, l’Italia non vede l’ora di essere protagonista sul campo di gara capitolino, come fatto capire dal ct Marco Porro che, al sito ufficiale della competizione, ha detto: “Arriviamo con una Giulia Martinengo Marquet in grande forma: è diventata di nuovo campionessa italiana con Scuderia 1918 Calle Deluxe ed è andata molto bene con Delta del’Isle cavallo prescelto per la Coppa, con un doppio netto e il quinto posto nel Gran Premio del cinque stelle di Windsor. Di Lorenzo De Luca possiamo dire che sarà il nostro capitano: è uno dei migliori cavalieri al mondo, ha al suo attivo tanti risultati importanti, per tutti i successi romani nella Coppa delle Nazioni e nel Gran Premio Roma. Da decidere se gareggerà con Cappuccino o con Curcuma Il Palazzetto”.

Poi ha aggiunto: “Emanuele Camilli, è andato molto bene in Belgio, vincendo il Gran Premio 3* a Opglabbeek proprio con Odense Odeveld. Giacomo Casadei è la new entry, un ragazzo che viene dal nostro vivaio, da tanti anni seguito dalla FISE: ha davvero tantissimo talento, voglio dare un’occasione importante sia a lui che alla sua cavalla, Marbella du Chabli. Luca Marziani è elemento di grande esperienza, anche lui vincitore in Coppa qui a Roma: il suo Lightning sta tornando sui livelli del passato, è motivato e carico e sarà di grande aiuto al gruppo per far bene. Direi che la Svezia sarà la squadra da battere, con tre quarti della formazione che ha conquistato l’oro europeo a Milano nel 2023, e che anche l’Irlanda arriva con un team fortissimo. Noi siamo pronti a giocarcela, e chissà che non vada meglio dello scorso anno, quando ci siamo arresi all’Irlanda solo al barrage…”.