Dove vedere Jacobs in tv e streaming stanotte: orario esatto 5 maggio, la startlist delle staffette

Stanotte (domenica 5 maggio, ore 02.27) Marcell Jacobs correrà con la 4×100 alle World Relays, i Mondiali di staffette. Il Campione Olimpico scenderà in pista a Nassau (Bahamas) insieme ai compagni di squadra per disputare la batteria. L’obiettivo è chiaro: arrivare nelle prime due posizioni e qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 senza dover passare dal ripescaggio di domani. Il velocista lombardo, che settimana scorsa ha esordito in 10.11, vuole fare la differenza.

Marcell Jacobs correrà in seconda frazione, sfoderando i propri cavalli sul rettilineo opposto. L’azzurro vuole fornire un contributo di lusso come in occasione dell’apoteosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dell’argento agli ultimi Mondiali. Tra gli avversari ci saranno gli USA del fenomeno Noah Lyles, ma anche Brasile, Ghana, Bahamas, Liberia, Repubblica Ceca, Corea del Sud.

Dove vedere Jacobs in tv e streaming stanotte? Di seguito l’orario e il palinsesto tv e streaming della 4×100 alle World Relays con Marcell Jacobs in pista. La garà sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport, prevista la differita su RaiSportHD nella mattinata di domenica, garanntita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani, alle Bahamas sono sei ore indietro rispetto a noi.

A CHE ORA CORRE JACOBS OGGI ALLE WORLD RELAYS

Domenica 5 maggio

Ore 02.27 Batterie 4×100

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su RaiSportHD secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST BATTERIE 4X100 WORLD RELAYS

1 BAHAMAS BAH 38.52 39.83

2 KOREA KOR 38.74

3 CZECH REPUBLIC CZE 38.62 40.00

4 UNITED STATES USA 37.10 37.67

5 GHANA GHA 38.07 38.43

6 BRAZIL BRA 37.72 39.08

7 ITALY ITA 37.50 41.84

8 LIBERIA LBR 38.73 38.73