Dove vedere in tv Trento-Jastrzebski Wegiel: orario Finale Champions League volley. Niente diretta in chiaro

Domenica 5 maggio (16.00) si giocherà Trento-Jastrzebski Wegiel, scontro titanico valido per la Finale della Champions League di volley 2024. Partita secca per incoronare la squadra più forte d’Europa in quel di Antalya (Turchia). I dolomitici vogliono chiudere con un trofeo una stagione che prometteva tanto ma ha lasciato, finora, solo delusioni; mentre i polacchi sono lanciati e vanno per coronare la miglior annata della loro storia.

I dolomitici sanno già di essere automaticamente esclusi dalla prossima edizione della Champions League, ma vogliono finire in bellezza una stagione che prometteva tanto e invece si sta trasformando in un incubo. Trento ha dominato la regular season in Superlega, ha passeggiato su Modena ai quarti e sembrava fare lo stesso con Monza, avanti 2-0 nella serie della semifinale. Michieletto e compagni sono entrati poi in un vortice, hanno perso due tie break in casa in gara-3 e gara-5 e poi si sono sciolti come neve al sole contro Milano.

Gli avversari di Trento solo i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, già giustizieri di Piacenza ai quarti. Roster di prima qualità da gestire per Marcelo Mendez, che in cabina di regia può usufruire del palleggiatore transalpino campione olimpico in carica Benjamin Toniutti; in diagonale con il connazionale Jean Patry. Pericolosissimi tutti gli schiacciatori, così come il centralone Norbert Huber. Polacchi che hanno vinto il girone, e in semifinale hanno mandato a casa la sorpresa dello Ziraat Bankasi. Jastrzebski che nel weekend si è aggiudicato il titolo in patria, e questo fine settimana può completare una fantastica doppietta.

Itas Trentino-Jastrzebski Wegiel non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Domenica 5 maggio

Ore 16.00 Itas Trentino vs Jastrzebski Wegiel

PROGRAMMA TRENTO-JASTRZEBSKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.