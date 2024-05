Tabellone ATP Ginevra: Novak Djokovic in cerca di feeling. C’è Flavio Cobolli

Dal 18 al 25 maggio andrà in scena l’ATP250 di Ginevra e sulla terra rossa elvetica ci sarà una presenza di un certo valore. Il torneo rossocrociato può fungere da trampolino per il Roland Garros, che prenderà il via nella settimana successiva (a partire dal 26 maggio). A questo proposito, la presenza del n.1 del mondo, Novak Djokovic, darà ancora più interesse.

Nole, reduce dall’amara sconfitta al terzo turno degli Internazionali d’Italia per mano del cileno Alejandro Tabilo, ha bisogno di disputare partite prima del Major transalpino. Per questo, ha chiesto una wild card agli organizzatori, in maniera tale da provare a giocare qualche match in più sulla terra rossa e arrivare a Parigi con qualche certezza.

Un modo anche per incamerare qualche punto e difendere il primato nella classifica mondiale, fortemente minacciato da Jannik Sinner, vista la scadenza di punti dell’asso nativo di Belgrado. Un evento nel quale vi saranno anche tennisti di primo livello come il norvegese Casper Ruud e l’americano Taylor Fritz. In casa Italia risponderà all’appello Flavio Cobolli.

Il giovane tennista romano farà il proprio esordio contro l’insidioso russo Aslan Karatsev. Da capire le sue condizioni fisiche, visto il problema agli addominali lamentato alla vigilia del Challenger175 di Torino, tale da portarlo al forfait nel torneo in questione.

TABELLONE ATP250 GINEVRA

PARTE ALTA

[1 WC] Djokovic N.

Bye

Hanfmann Y.

[WC] Murray A.

Coria F.

[WC] Shapovalov D.

Eubanks C.

[6] Griekspoor T.

[3]Fritz T.

Bye

Qualifcato

Michelsen A.

Qualificato

Qualificato

Machac T.

[8] Draper J.

PARTE BASSA

[7] Marozsan F.

Shevchenko A.

Ruusuvuori E.

Giron M.

Karatsev A.

Cobolli F.

Bye

[4] Shelton B.

[5] Baez S.

Nagal S.

Altmaier D.

Carballes Baena R.

Hijikata R.

Qualificato

Bye

[2] Ruud C.