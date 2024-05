Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley: orario 13 maggio, programma, streaming

Lunedì 13 maggio (ore 20.30) si giocherà Italia-Turchia, amichevole di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al Pala Arpad Weisz di Cavalese per disputare la seconda partita stagionale. Dopo l’esordio in programma domenica 12 maggio contro la Serbia, i Campioni del Mondo incroceranno i sempre insidiosi anatolici. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si stanno preparando per l’esordio in Nations League, in programma tra una decina di giorni.

In rosa figurano innomi di maggiore impatto del movimento tricolore come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, amichevole di volley maschile che si gioca a Cavalese. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY

Lunedì 13 maggio

Ore 20.30 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.