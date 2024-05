Dove vedere in tv Fognini-Fritz oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming

Dopo la vittoria di ieri sera sul britannico Daniel Evans, tornerà subito in campo la wild card azzurra Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: nel secondo turno, in programma oggi, venerdì 10 maggio, il ligure se la vedrà con il numero 11 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz.

L’incontro del tennista italiano sarà il quarto a partire dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena: si tratterà del terzo incrocio tra i due, con una vittoria per parte nei precedenti, entrambi molto datati. Fritz vinse nel 2018 in semifinale a Chengdu, mentre Fognini si impose nel 2019 nei quarti di finale a Los Cabos.

La diretta tv del match tra Fabio Fognini e Taylor Fritz sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-FRITZ ATP ROMA 2024 OGGI

Venerdì 10 maggio – Grand Stand Arena

Dalle ore 11.00

Maria Sakkari (Grecia, 5) – Varvara Gracheva (Francia, Q)

A seguire

Luciano Darderi (Italia) – Mariano Navone (Argentina, 28)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 24)

A seguire

Fabio Fognini (Italia, WC) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 11) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FOGNINI-FRITZ ATP ROMA 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.