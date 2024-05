Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (8 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Nuovo giorno che va ad aprirsi agli Internazionali d’Italia 2024. A Roma il meglio del tennis mondiale continua a riunirsi, e c’è anche tanta Italia da guardare, osservare, con grande attenzione. Andiamo a scoprire tutto.

Debutto per Lorenzo Musetti sul Centrale, come anche per Jasmine Paolini, che ne riceverà le chiavi da Novak Djokovic. Elisabetta Cocciaretto, nel mezzo, proverà ad andare avanti. Trittico Darderi-Cobolli-Fognini sul Grand Stand, mentre a chiudere il Pietrangeli sono Sara Errani e Matteo Gigante, da sfavoriti, ma, specialmente la prima, non da battuti. Sul campo 2 ci proverà Francesco Passaro, ma non sarà facile.

La giornata di oggi degli Internazionali d’Italia prenderà il via alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché con il tasto verde di Sky Sport Plus. Rai2 trasmetterà gratis e in chiaro Musetti-Atmane. Diretta streaming su RaiPlay (Musetti-Atmane), SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una gamma di Dirette Live testuali.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Venerdì 10 maggio

Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Musetti (ITA)-Atmane (FRA) [Q] – 2° turno ATP

NP 13:00 Begu (ROU)-Rybakina (KAZ) [4] – 2° turno WTA

Cocciaretto (ITA)-Garcia (FRA) [22] – 2° turno WTA

Sessione serale

Ore 19:00 Djokovic (SRB) [1]-Moutet (FRA) [LL] – 2° turno ATP

NP 20:30 Paolini (ITA) [11]-Sherif (EGY) – 2° turno WTA

Grand Stand

Ore 11:00 Sakkari (GRE) [5]-Gracheva (FRA) [Q] – 2° turno WTA

Darderi (ITA)-Navone (ARG) [28] – 2° turno ATP

Cobolli (ITA)-Korda (USA) [24] – 2° turno ATP

Fognini (ITA) [WC]-Fritz (USA) [11] – 2° turno ATP

NP 18:00 Volynets (USA)-Sabalenka [2] – 2° turno WTA

Pietrangeli

Ore 11:00 Collins (USA) [13]-Blinkova – 2° turno WTA

NB 13:00 Jabeur (TUN) [8]-Kenin (USA) – 2° turno WTA

Zverev (GER) [3]-Vukic (AUS) – 2° turno ATP

Errani (ITA)-Svitolina (UKR) [16] – 2° turno WTA

Gigante (ITA) [WC]-Cerundolo (ARG) [20] – 2° turno ATP

Campo 12

Ore 11:00 Borges (POR)-Bublik (KAZ) [15] – 2° turno ATP

Nishioka (JPN)-Dimitrov (BUL) [8] – 2° turno ATP

Azarenka [24]-Linette (POL) – 2° turno WTA

Kecmanovic (SRB)-Ruud (NOR) [5] – 2° turno ATP

Sramkova (SVK) [Q]-Boulter (GBR) [26] – 2° turno WTA

Campo 1

Ore 11:00 Mertens (BEL) [27]-Siniakova (CZE) – 2° turno WTA

NP 13:00 Potapova-Ostapenko (LAT) [9] – 2° turno WTA

Thompson (AUS) [32]-Monteiro (BRA) [Q] – 2° turno ATP

Gauff (USA)/Routliffe (NZL) [3]-Blinkova/Samsonova – 1° turno doppio WTA

Moratelli (ITA)/Rosatello (ITA)-Guo (CHN)-Jiang (CHN) – 1° turno doppio WTA

Campo 2

Ore 11:00 Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [7]-Haase (CRO)/Tsitsipas (GRE) – 1° turno doppio ATP

Shelton (USA) [12]-Kotov – 2° turno ATP

Tsurenko (UKR)-Kalinina (UKR) [30] – 2° turno WTA

Passaro (ITA) [Q]-Griekspoor (NED) [24] – 2° turno ATP

Olmos (MEX)/Panova-Schuurs (NED)/Stefani (BRA) [4] – 1° turno doppio WTA

Campo 13

Ore 11:00 Pavlyuchenkova [20]-Sorribes Tormo (ESP) – 2° turno WTA

Tauson (DEN) [Q]-Kalinskaya [23] – 2° turno WTA

Dolehide/Krawczyk [8]-Stephens (USA)/Vondrousova (CZE) – 1° turno doppio WTA

Shevchenko (KAZ)-Khachanov [16] – 2° turno ATP

Hozumi (JPN)/Ninomiya (JPN)-Muhammad (USA)/Sutijadi (IDN) – 1° turno doppio WTA

Campo 4

Ore 11:00 de Minaur (AUS)/Popyrin (AUS)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6] – 1° turno doppio ATP

Zhang (CHN)-Mannarino (FRA) [19] – 2° turno ATP

Yastremska (UKR) [32]-Siegemund (GER) [Q] – 2° turno WTA

Hanfmann (GER)-Tabilo (CHI) [29] – 2° turno ATP

Fernandez (CAN)/Rus (NED)-Niculescu (ROU)/Parks (USA) – 1° turno doppio WTA

Campo 6

Ore 11:00 Glasspool (GBR)/Rojer (NED)-J. Murray (GBR)/Venus (NZL) – 1° turno doppio ATP

Bronzetti (ITA)/Noskova (CZE) [OSE]-Pigato (ITA)/Zantedeschi (ITA) [WC] – 1° turno doppio WTA

Watson (GBR)/Xu (CHN)-Wang (CHN)/Zheng (CHN) – 1° turno doppio WTA

Bilardo (ITA)/Ricca (ITA) [WC]-Gillé (BEL)/Vliegen (BEL) – 1° turno doppio ATP

Danilina (KAZ)/Neel (EST)-Chan (TPE)/Kudermetova [9] – 1° turno doppio WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Musetti-Atmane), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: RaiPlay (Musetti-Atmane), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Atmane, Darderi-Navone, Cobolli-Marterer, Fognini-Evans, Paolini-Sherif)