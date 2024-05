Dove vedere in tv Cobolli-Korda oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming

Dopo il buon esordio, Flavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d’Italia 2024. Il romano affronterà l’americano Sebastian Korda, testa di serie numero 24 e che ha sfruttato un bye al primo turno. La sfida è in programma come terzo match sulla Grand Stand Arena, un campo che vedrà sicuramente tanti tifosi italiani presenti, visto che ci saranno anche le sfide di Darderi e Fognini.

Un’atmosfera che si presenta caldissima e sicuramente Cobolli cercherà ulteriore spinta dai propri tifosi, in quello che è il suo torneo di casa. Flavio ha vissuto un primo turno con Marterer in cui è partito molto contratto, ma poi si è sciolto, vincendo anche abbastanza nettamente.

La partita con Korda non lo vede sicuramente partire battuto. L’americano non ha nella terra la sua superficie preferita ed inoltre non è un giocatore che nella battaglia sa uscirne spesso vincitore. Sicuramente Cobolli dovrà cercare di allungare sempre di più gli scambi, mostrando tutte le sue doti di combattente.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Flavio Cobolli-Sebastian Korda, match valevole per il primo turno del Masters 1000 di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis e su Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-KORDA ATP ROMA 2024

Venerdì 10 maggio – Grand Stand Arena

Dalle ore 11.00

Maria Sakkari (Grecia, 5) – Varvara Gracheva (Francia, Q)

A seguire

Luciano Darderi (Italia) – Mariano Navone (Argentina, 28)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 24) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA COBOLLI-KORDA ATP ROMA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport