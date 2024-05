Darderi-Griekspoor, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Nuova sfida al Roland Garros per Luciano Darderi. Dopo un primo turno tutto sommato non certo impossibile con l’australiano Rinky Hijikata, arriva la prova dell’olandese Tallon Griekspoor, numero 26 del seeding.

Si tratta di un confronto che ha parecchie valenze per l’italiano, prima fra tutte quella legata alle Olimpiadi, che con un terzo turno potrebbe mettere davvero quasi al sicuro da qualsiasi tipo di assalto. Ma sono due i fattori da considerare: il tipo di giornata di Griekspoor e, soprattutto, quella che proporrà Giove Pluvio, che anche di giovedì non sembra particolarmente interessato a dare tregua.

Il match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor si giocherà come secondo dalle ore 11:00 sul Court 2. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DARDERI-GRIEKSPOOR, ROLAND GARROS 2024

Giovedì 30 maggio

Court 2

Ore 11:00 Golubic (SUI)-Potapova – 2° turno donne

Darderi (ITA)-Griekspoor (NED) [26] – 2° turno uomini

Avanesyan-Blinkova – 2° turno donne

Stearns (USA)-Kasatkina [10] – 2° turno donne

PROGRAMMA DARDERI-GRIEKSPOOR, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport