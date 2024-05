Come cambia il tabellone a Roma senza Ruud: per Djokovic quasi un’autostrada fino alla finale

La più classica delle vittorie con prefisso telefonico (0-6 6-4 6-4), quella del serbo Miomir Kecmanovic ai danni del norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding del torneo ATP Masters 1000 di Roma, apre uno squarcio nel tabellone di singolare maschile, proiettando ai quarti certamente un tennista non pronosticabile alla vigilia.

Lo stesso Kecmanovic affronterà al terzo turno il qualificato brasiliano Thiago Monteiro, ed il vincente agli ottavi se la vedrà con uno tra il cinese Zhizhen Zhang e lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 12, ma che certamente non ha nella terra battuta la superficie preferita, escludendo da tempo, proprio per questo motivo, una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il tutto sorride al numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, il quale pur dovendo affrontare certamente delle teste di serie sia al terzo turno che agli ottavi, è comunque il chiaro favorito per l’approdo ai quarti e, a maggior ragione per quanto sopra esposto, per un ingresso in semifinale.

Nel penultimo atto la musica potrebbe cambiare qualora dovesse trovarsi di fronte il numero 3 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che prima però dovrà battere uno o due italiani e poi, probabilmente, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8, per arrivare in semifinale a Roma.