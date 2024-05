Combinata nordica. Nel 2024-25 l’Italia uscirà dal limbo dell’irrilevanza? Per provarci, si cambia tecnico del salto

C’è poco da dire sulla combinata nordica italiana, reduce da un inverno 2023-24 anonimo in campo maschile e con qualche estemporaneo lampo scaturito da Daniela Dejori nel settore femminile. Giustamente, la ventunenne altoatesina è l’unica atleta alla quale è stato conferito lo status di membro della “Squadra A”.

Essendo stata la sola a brillare di luce propria, seppur saltuariamente, è corretto premiarla dal punto di vista formale. Per il resto non c’è granché di rilevante. Perso Samuel Costa, che ha improvvisamente e sorprendentemente deciso di ritirarsi, il movimento maschile prova a recuperare Alessandro Pittin dopo un anno perso per infortunio al ginocchio.

Il sogno del trentaquattrenne nativo del Friuli e successivamente trapiantato in Trentino è quello di essere l’unico atleta di area Fisi a partecipare a entrambi i Giochi olimpici invernali italiani del XXI secolo. Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026? Sarebbe una bel modo di concludere la carriera.

In realtà, la novità principale è rappresentata dal cambio di tecnico di riferimento per la componente salto. Il nome è, sorprendentemente, quello di David Jiroutek. Si tratta del fratello maggiore di Jakub, head coach dei saltatori. Il cinquantunenne ceco ha guidato la squadra italiana di salto nel 2022-23, si è trasferito in Polonia per seguire le seconde linee locali e ora torna nel Bel Paese, seppur in una disciplina differente.

Basterà la sua presenza ad alzare la proverbiale asticella sul trampolino? Lo scopriremo tra sei/sette mesi, quelli necessari per l’inizio della nuova stagione e per impostare un lavoro in grado di consentire alla combinata azzurra di uscire dall’irrilevanza nella quale è scivolata.