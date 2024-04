Combinata nordica, Samuel Costa si ritira: “Milano-Cortina 2026? Dio ha piani migliori per me”

Nella serata di ieri, Samuel Costa ha sorprendentemente annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il combinatista italiano, 31 anni compiuti a novembre, ha utilizzato il proprio account Instagram per comunicare la notizia e le ragioni della scelta.

“La vita è bella perché a volte le cose non accadono come ci si aspettava. Ero sicuro di gareggiare sino ai Giochi olimpici in Italia, ma Dio ha piani migliori per me. Essere stato un atleta è stata un’esperienza incredibile e sono grato per tutti i momenti, felici e infelici, che ho vissuto.

Grazie alla mia famiglia, soprattutto a mio padre, che mi ha insegnato molti sport. Grazie agli allenatori e ai miei compagni di squadra. Grazie alle Fiamme Oro, per il supporto economico e per aver permesso di trasformare la mia passione in professione. Grazie alla Federazione e ai miei sponsor, che mi hanno sempre supportato.

Soprattutto grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per me. Mi sono divertito tantissimo ed è stato merito vostro. Dopo tante gare di Coppa del Mondo, Mondiali, Giochi olimpici, lacrime, medaglie, no medaglie, gioie, delusioni e obiettivi raggiunti chiudo ufficialmente la mia carriera da atleta professionista”.

Si conclude dunque l’avventura agonistica di Samuel Costa, salito due volte sul podio in Coppa del Mondo durante l’inverno 2016-17. Dopo una successiva sequenza di infortuni, l’altoatesino non è più stato in grado di tornare a certi picchi di rendimento tenuti in precedenza.

A dispetto di un 2023-24 solido, durante il quale si è comunque proposto come numero uno del movimento azzurro, classificandosi a ripetizione tra il 16° e il 30° posto, il gardenese ha preso la rispettabile decisione di dire “basta” e di dedicarsi ad altro in una vita ancora tutta da scoprire.