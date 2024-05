Ciclismo: Miguel Angel Lopez squalificato per doping per quattro anni

Per fortuna negli ultimi anni la media è calata drasticamente, ma ancora c’è l’ombra del doping sul ciclismo su strada. È arrivata infatti la notizia della squalifica di quattro anni per il colombiano Miguel Angel Lopez per “possesso e uso di una sostanzia proibita” durante il Giro d’Italia 2022.

Il corridore ex Astana ha però subito riferito di voler far appello alla decisione dell’UCI e di voler continuare a difendere la sua innocenza.

Le sue parole: “Oggi sono stato informato della decisione dell’UCI e della sanzione della sospensione per quattro anni. Sono profondamente in disaccordo con essa, comprendendo che si dissocia dalle precedenti decisioni prese dai tribunali spagnoli e dallo stesso CAS, insisto nel sostenere l’esistenza di un’infrazione basata sull’interpretazione di alcune conversazioni che sono state parziali e manipolate”.

E aggiunge: “Mi appellerò immediatamente all’UCI e difenderò la mia innocenza come ho sempre fatto, spero di tornare nel mondo agonistico del ciclismo”.