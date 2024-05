Chi vincerà il Giro d’Italia 2024? Le quote dei bookmakers. Pogacar senza rivali, crescono le quotazioni di Tiberi

Modificando la famosissima frase dello storico radiocronista Mario Ferretti, il Giro d’Italia 2024 potrebbe essere rappresentato così “Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianca, il suo nome è Tadej Pogacar”. Quello che si prospetta nell’ormai imminente Corsa Rosa è un totale dominio da parte del campionissimo sloveno, che non sembra davvero avere rivali.

Anche per i bookmakers la vittoria di Pogacar appare davvero scontata. La SNAI banca il successo del capitano della UAE Team Emirates appena 1.25, davvero una quota bassissima e che fa capire come lo sloveno sia assolutamente l’unico vero favorito per il trionfo finale sulle strade di Roma.

Il principale rivale, secondo sempre le agenzie di scommesse, è il gallese Geraint Thomas, che lo scorso anno fu battuto da Primoz Roglic solo nelle battute finali della corsa. Il corridore della INEOS è quotato 6.5 come vincitore del Giro 2024, ma è molto più probabile un nuovo piazzamento sul podio.

Le quote salgono vertiginosamente pensando ad altri protagonisti. Il francese Romain Bardet è pagato 15, mentre l’australiano Ben O’Connor si trova a 20. Stessa identica quota per Antonio Tiberi, sul quale i bookmaker hanno comunque grande fiducia. Sarà il capitano della Bahrain ed in questo 2024 ha già ottenuto degli ottimi risultati, anche se resta l’incognita delle tre settimane.

Tra le fila azzurre merita attenzione anche Damiano Caruso (25), compagno di squadra di Tiberi e con il quale potrebbe trovare una bella alleanza lungo le strade del Giro. Stessa quota anche per il colombiano Daniel Martinez e per il giovane belga Cian Uijtdebroeks, che sarà il capitano del Team Visma | Lease a Bike, dopo aver brillato lo scorso anno alla Vuelta.