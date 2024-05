Challenger Cagliari 2024, Luciano Darderi dominante: Ugo Carabelli raccoglie appena tre game

Luciano Darderi dominante! L’attuale numero 60 del mondo si qualifica per i quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari: 6-3, 6-0 in un’ora e dieci minuti di gioco: domani affronterà uno tra l’argentino Federico Coria e il numero 1 del tabellone Frances Tiafoe, che ha affrontato appena un mese a Houston, perdendo in due set lottati.

Darderi ha approcciato decisamente meglio il match rispetto alla sfida contro Tirante del primo turno: subito molto dentro l’incontro, reattivo, mette pesantezza in tutti gli scambi e riesce immediatamente a strappare il servizio al suo avversario. Un break che viene mantenuto serenamente per tutto il set: l’italo-argentino va vicino a renderlo doppio sull’1-3, ma riesce a strappare nuovamente la battuta a Ugo Carabelli nel nono game per chiudere sul 6-3, in un parziale in cui ha perso appena sei punti nei suoi turni di servizio. Match che viene sospeso per circa una mezz’ora per pioggia al termine del primo set.

Dopo la pausa, Ugo Carabelli non riesce comunque a mantenere il ritmo e a contenere la pesantezza di colpi impressa da Darderi nello scambio: l’azzurro vince otto dei primi nove punti del secondo set e ottiene immediatamente il break. Nel terzo gioco Luciano si ritrova 15-30, ma ne esce alla grande spingendo con i colpi di inizio gioco e giocando una brillante smorzata. Il nativo di Villa Gesell è semplicemente incontenibile, risponde sempre a un palmo dalla riga e ottiene il secondo break, scoraggiando un Ugo Carabelli che non riesce a sfondare il muro. L’italiano chiude addirittura con un 6-0, esemplificativo del suo dominio.

Un Darderi che ha dominato in tutto e per tutto, nonostante abbia messo in campo solo 14 prime su 36, ma ha ottenuto l’86% di punti con la prima e il 73% sulla seconda, vincendo ben 24 punti su 30 nel secondo set.