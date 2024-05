Canottaggio, tutti i qualificati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: il confronto con Tokyo 2020

A Tokyo 2020 furono nove gli equipaggi dell’Italia nel canottaggio impegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019, mentre a Parigi 2024 saranno otto, cinque dei quali qualificati ai Mondiali 2023 e tre nella regata finale 2024. La presenza tra questi ultimi delle due ammiraglie fa sì che a Parigi, nonostante un’imbarcazione in meno, ci siano ben 11 azzurri in più (8 barche contro 9, ma 34 atleti contro 23). In Francia, oltre ai 34 titolari, l’Italia potrà portare tre riserve, una per quattro senza ed otto senior maschile, una per il quattro di coppia senior maschile ed una per l’otto senior femminile.

Va ricordato che per le quote ottenute ai Mondiali 2023 ogni Paese può far partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi in ogni barca atleti diversi rispetto a quelli che hanno qualificato la barca, e questi atleti possono gareggiare in eventi diversi ai Giochi Olimpici di Parigi rispetto a quelli in cui hanno gareggiato nel 2023. Al contrario, gli equipaggi che si sono qualificati nella regata finale 2024 dovranno avere la stessa composizione alle Olimpiadi, a meno di variazioni per ragioni mediche.

IMBARCAZIONI QUALIFICATE CANOTTAGGIO PARIGI 2024

Doppio pesi leggeri maschile* (conquistata da Stefano Oppo e Gabriel Soares con l’ingresso in Finale A ai Mondiali il 7 settembre 2023)

Quattro di coppia senior maschile* (+1 riserva) (conquistata da Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili con l’ingresso in Finale A ai Mondiali il 7 settembre 2023)

Doppio senior maschile* (conquistata da Luca Rambaldi e Matteo Sartori con l’ingresso in Finale A ai Mondiali l’8 settembre 2023)

Due senza senior maschile* (conquistata da Davide Comini e Giovanni Codato col decimo posto ai Mondiali il 9 settembre 2023)

Doppio senior femminile* (conquistata da Stefania Buttignon e Silvia Crosio col settimo posto ai Mondiali il 10 settembre 2023)

Quattro senza senior maschile (+1 riserva) – Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl (conquistata il 21 maggio 2024 con la vittoria al Preolimpico di Lucerna)

Otto senior femminile (+1 riserva) – Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere (conquistata il 21 maggio 2024 con la vittoria al Preolimpico di Lucerna)

Otto senior maschile – Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella timoniere (conquistata il 21 maggio 2024 con il secondo posto al Preolimpico di Lucerna)

* = pass non nominale

IMBARCAZIONI QUALIFICATE CANOTTAGGIO TOKYO 2020

Due senza senior femminile* (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati) – Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario)

Doppio pesi leggeri maschile* (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta) – Stefano Oppo (Carabinieri), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro)

Due senza senior maschile* (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino) – Giovanni Abagnale (Marina Militare), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro)

Quattro senza senior maschile* (+1 riserva) (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo) – Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle)

Quattro di coppia senior maschile* (+1 riserva) (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili) – Simone Venier (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati)

Doppio pesi leggeri femminile* (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini) – Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate)

Quattro di coppia senior femminile* (+1 riserva) (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli) – Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Veronica Lisi (SC Padova), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova)

Doppio senior femminile* (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon) – Alessandra Patelli (SC Padova), Chiara Ondoli (CC Aniene)

Singolo senior maschile* (conquistato da Simone Martini) – Gennaro Di Mauro (CC Aniene)

Riserve: Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli)