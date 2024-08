Canottaggio, si riparte dai due argenti delle Olimpiadi. Le novità verso Los Angeles 2028

Il bilancio del canottaggio azzurro a Parigi 2024 parla di due argenti, mentre a Tokyo 2020 fu di un oro e due bronzi: pesa la mancata qualificazione del doppio pesi leggeri femminile che fu olimpionico in Giappone, sale di un gradino il doppio pesi leggeri maschile, che però non sarà inserito nel programma olimpico a Los Angeles 2028, mentre scivola fuori dal podio il quattro senza senior maschile. Occorre ripartire allora dal quattro di coppia senior maschile, che ha vendicato quanto accaduto in Giappone salendo sul secondo gradino del podio. Resta da capire, inoltre, cosa è accaduto al doppio senior maschile, inconsistente in Francia dopo il cambio di equipaggio.

Per quanto concerne il quattro di coppia senior maschile, il filaremo di Tokyo 2020 è solo un brutto ricordo, con la barca azzurra che fu dei Cavalieri delle Acque che a Parigi 2024 è tornata a salire sul podio olimpico a distanza di 16 anni dall’ultima volta, a Pechino 2008, quando l’Italia conquistò la medaglia d’argento con Luca Agamennoni, Simone Venier, Rossano Galtarossa e Simone Raineri. In Francia il merito è stato di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, i quali hanno riscattato l’errore che in Giappone fece scivolare gli azzurri al 5° posto finale.

Purtroppo dopo due bronzi consecutivi alle Olimpiadi, grazie ai terzi posti ottenuti sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020, il quattro senza senior maschile di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl è sceso dal podio a Parigi 2024 ed ha chiuso al quarto posto. Olimpiadi fortemente sottotono, invece, per il doppio senior maschile di Nicolò Carucci e Matteo Sartori, i quali non sono riusciti a superare i ripescaggi, chiudendo al tredicesimo ed ultimo posto, senza riuscire a centrare il passaggio alle semifinali.

Discorso a parte merita il doppio pesi leggeri maschile, specialità presente per l’ultima volta nella storia dei Giochi, che ha riservato all’Italia la splendida medaglia d’argento di Stefano Oppo e Gabriel Soares: l’imbarcazione azzurra è salita ancora sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020 conquistato dallo stesso Stefano Oppo, in quell’occasione assieme a Pietro Willy Ruta, ed ha eguagliato il miglior risultato di sempre, ovvero l’argento conquistato a Sydney 2000 da Elia Luini e Leonardo Pettinari. Dopo la presenza in 8 edizioni consecutive dei Giochi, ovvero dall’introduzione, avvenuta ad Atlanta 1996, questa specialità, però, uscirà dal programma olimpico: a Parigi 2024, infatti, è stata presente nel calendario delle gare per l’ultima volta.

In sostituzione, è stato aggiunto al programma dei Giochi Olimpici del 2028, che si disputeranno a Los Angeles, il beach sprint, disciplina del canottaggio coastal rowing: si tratta dell’unica delle 16 discipline proposte da diversi sport ad essere stata inclusa nel programma dei Giochi di Los Angeles. Gli eventi inseriti nel programma dovrebbero essere confermati dal CIO all’inizio del 2025: la nuova disciplina condividerà la sede dei Giochi, già esistente, con un altro sport. World Rowing ha affermato che sarà situata nel cuore di Los Angeles, suggerendo Long Beach, che dovrà ospitare anche il triathlon.

Sono stati proposti tre eventi da medaglia da World Rowing, ovvero il singolo maschile, il singolo femminile ed il doppio misto, il che significa che per la prima volta il canottaggio presenterebbe un evento misto ai Giochi Olimpici: sono previste carte olimpiche per un totale di 64 atleti. Il Comitato Esecutivo del CIO ha affermato che le regate olimpiche si svolgeranno al Long Beach Marine Stadium, il campo di gara in cui Los Angeles ospitò i Giochi nel 1932: la competizione si svolgerà sul percorso più breve della storia delle Olimpiadi, sui 1500 metri, ovvero 500 in meno rispetto alla lunghezza standard.