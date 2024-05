Canottaggio, Italia alle Olimpiadi per un centesimo con l’otto: la folle esultanza dei compagni di Nazionale – VIDEO

Giornata praticamente trionfale che si è chiusa col botto a Lucerna per la Nazionale italiana di canottaggio in occasione dell’ultimo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Dopo aver festeggiato i pass a cinque cerchi conquistati con il quattro senza maschile e l’otto femminile, anche l’ammiraglia maschile azzurra ha ottenuto la carta olimpica grazie ad una rimonta clamorosa.

Nella finale, in cui solamente i primi due equipaggi avrebbero raggiunto la qualificazione per le Olimpiadi, l’Italia ha agguantato in extremis la seconda posizione battendo al fotofinish il Canada (per un solo centesimo) e volando a Parigi insieme agli Stati Uniti. Un risultato eccezionale per il team tricolore composto da Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale con timoniera Alessandra Faella.

Di seguito il VIDEO dell’esultanza dei loro compagni di squadra al termine della gara:

VIDEO ESULTANZA ITALIA CANOTTAGGIO ALLE OLIMPIADI NELL’OTTO