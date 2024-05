Canottaggio, colpaccio Italia! Anche l’otto maschile vola alle Olimpiadi per un centesimo!

Arriva la settima partecipazione ai Giochi dell’ammiraglia azzurra, assente a Tokyo 2020: impresa insperata per 1500 metri, poi tra le boe rosse degli ultimi 250 metri si scatena la voglia di Olimpiadi dell’otto senior maschile di Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella timoniere, che con una rimonta che va di diritto negli annali del canottaggio del Bel Paese, toglie dalle mani del Canada per un solo centesimo il pass olimpico.

L’ammiraglia maschile, pochi minuti dopo l’impresa della medesima imbarcazione femminile, centra la carta olimpica nella regata finale di qualificazione andata in scena a Lucerna, in Svizzera: le acque del Lago Rotsee diventano sempre più azzurre grazie al secondo posto dell’Italia, che chiude a 3″55 dagli Stati Uniti, ma al contempo, nella lotta per l’ultimo pass strappa la piazza d’onore al Canada, che chiude terzo a 3″56.

Un piazzamento che arriva in maniera quasi insperata, non tanto per quanto visto domenica nella preliminary race, con l’Italia terza e lontana dal Canada, secondo, quanto per lo sviluppo della gara che, a parte gli Stati Uniti, sempre in testa, ha visto la barca azzurra per metà gara quarta ed ultima, ed il Canada per 1500 metri alla piazza d’onore sempre in maniera abbastanza tranquilla.

Superati i 1000 metri, l’Italia sorpassa l’Austria e si lancia all’inseguimento matto e disperato del Canada, che a 500 metri dal traguardo è a 2.87 dagli USA, ma vanta 2.67 sugli azzurri, terzi a 5.54 dalla testa: il serrate finale dell’Italia, però, è incontenibile per tutte le avversarie, tanto che gli azzurri vanno a recuperare anche sugli statunitensi, che vincono in 5.35.97, con 3.55 sugli azzurri, i quali sul traguardo, però, vengono premiati dalla danza delle prue: Canada terzo a 3.56, beffato per 0.01 dagli azzurri, che volano a Parigi 2024, lasciando a bocca asciutta i nordamericani. Quarta piazza per l’Austria, che crolla e paga 15.95 dagli USA all’arrivo.

ORDINE D’ARRIVO OTTO MASCHILE

1. USA 5.35.97

2. Italia (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, Alessandra Faella-timoniere) 5.39.52

3. Canada 5.39.53

4. Austria 5.51.92