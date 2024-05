Canottaggio, i pass olimpici in palio gara per gara al Preolimpico di Lucerna

Da domenica 19 a martedì 21 maggio sul Lago Rotsee di Lucerna, in Svizzera, si disputerà la regata finale di qualificazione olimpica 2024 di canottaggio: in ciascuna delle 14 specialità olimpiche saranno assegnati i pass per Parigi 2024 alle prime due imbarcazioni.

Si partirà domenica 19 con le batterie nella sessione mattutina ed i primi ripescaggi nella sessione pomeridiana, mentre lunedì 20 si disputeranno i quarti di finale, le semifinali e gli ultimi ripescaggi, infine martedì 21 si disputeranno le finali, che assegneranno gli ultimi pass olimpici.

Saranno 6 le imbarcazioni dell’Italia impegnate: va ricordato che gli equipaggi che si qualificheranno a Lucerna dovranno avere la stessa composizione ai Giochi di Parigi 2024, a meno di variazioni per ragioni mediche.

PASS IN PALIO AL PREOLIMPICO MONDIALE DI CANOTTAGGIO

Totale imbarcazioni: 28.

Per ciascuna specialità: 2.