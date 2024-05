Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per il Preolimpico di Lucerna: 6 imbarcazioni azzurre alla ricerca dei Giochi

Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati nella regata finale di qualificazione olimpica di canottaggio, in programma a Lucerna, in Svizzera, da domenica 19 a martedì 21 maggio, ai quali vanno aggiunte le 3 imbarcazioni azzurre del paracanottaggio. Va ricordato che nel canottaggio gli equipaggi che si qualificheranno a Lucerna dovranno avere la stessa composizione ai Giochi di Parigi 2024, a meno di variazioni per ragioni mediche.

Confermati gli equipaggi del quattro senza senior maschile di Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, d’argento agli Europei, dell’ammiraglia femminile, di bronzo nella rassegna continentale, di Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi timoniere, e del due senza senior femminile di Laura Meriano e Kiri English-Hawke.

Variano rispetto alla rassegna continentale gli altri tre equipaggi: nel doppio pesi leggeri femminile si ricompone la coppia campionessa olimpica in carica, composta da Valentina Rodini e Federica Cesarini, mentre la selezione interna nel singolo senior maschile premia Davide Mumolo, infine cambia in parte anche l’ammiraglia maschile, che schiererà Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone.

Carte rimescolate anche nel paracanottaggio: il quattro con PR3 misto azzurro sarà composto da Marco Frank, Tommaso Schettino, Carolina Foresti e Ludovica Tramontin, con Enrico D’Aniello timoniere, ma saranno al via anche il doppio PR3 misto di Luca Conti e Greta Elizabeth Muti, ed il doppio PR2 misto di Daniele Stefanoni e Brianna Carafa.

EQUIPAGGI ITALIA PREOLIMPICO LUCERNA

CANOTTAGGIO

W2- Due senza senior femminile

(b) ENGLISH-HAWKE Kiri 04 SEP 1994

(s) MERIANO Laura 17 DEC 1999

M4- Quattro senza senior maschile

(b) LODO Matteo 25 OCT 1994

(2) ABAGNALE Giovanni 11 JAN 1995

(3) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993

(s) KOHL Nicholas 07 OCT 1998

M1x Singolo senior maschile

MUMOLO Davide 19 JAN 1994

LW2x Doppio pesi leggeri femminile

(b) RODINI Valentina 28 JAN 1995

(s) CESARINI Federica 02 AUG 1996

W8+ Otto senior femminile

(b) PELACCHI Giorgia 06 APR 1998

(2) de FILIPPIS Linda 02 MAR 1999

(3) GNATTA Alice 01 SEP 2003

(4) ROCEK Aisha 29 DEC 1998

(5) CODATO Alice 26 SEP 2003

(6) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995

(7) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998

(s) BUMBACA Veronica 29 APR 1999

(c) CAPPONI Emanuele (M) 07 JAN 2001

M8+ Otto senior maschile

(b) DELLA VALLE Matteo 15 JAN 1998

(2) FRIGERIO Jacopo 01 SEP 1998

(3) GAETANI LISEO Emanuele 22 NOV 1996

(4) MONFRECOLA Salvatore 18 APR 1997

(5) VERITA’ Davide 31 OCT 2000

(6) di MAURO Gennaro 08 NOV 2001

(7) PIETRA CAPRINA Leonardo 25 SEP 1997

(s) ABBAGNALE Vincenzo 13 MAR 1993

(c) FAELLA Alessandra (F) 18 DEC 2000

PARACANOTTAGGIO

PR2 Mix2x Doppio PR2 misto

(b) STEFANONI Daniele 28 AUG 1966

(s) CARAFA Brianna 01 FEB 1969

PR3 Mix2x Doppio PR3 misto

(b) CONTI Luca 28 AUG 2003

(s) MUTI Greta Elizabeth 08 JUN 1994

PR3 Mix4+ Quattro con PR3 misto

(b) FRANK Marco 26 AUG 1980

(2) SCHETTINO Tommaso 16 APR 1973

(3) FORESTI Carolina 24 JUL 2000

(s) TRAMONTIN Ludovica 27 MAY 1996

(c) D’ANIELLO Enrico 06 DEC 1995

RISERVE

BUTTIGNON Stefania 07 JUL 1997

CROSIO Silvia 27 APR 1999

ISEPPI Valentina 06 FEB 1997

SCALZONE Alfonso 11 JUN 1996

VICINO Luca 08 JAN 2004

VICINO Marco 08 JAN 2004