Canottaggio, Davide Mumolo e Rodini-Cesarini pronti all’arrembaggio al Preolimpico: doppia finale per loro

Due su due in questa seconda giornata di gare al Preolimpico di canottaggio nelle acque di Lucerna, in Svizzera. C’erano due imbarcazioni italiane impegnate quest’oggi, tra ripescaggi e semifinali, per potersi giocare tutto domani. Ed entrambi gli equipaggi non hanno tradito le attese.

Davide Mumolo strappa con le unghie e con i denti il posto nella finale del singolo senior. In mattinata ha aperto le danze con la prima batteria dei quarti di finale, chiusa tranquillamente al secondo posto che valeva l’approdo al turno successivo. Ma nella semifinale riesce in una mezza impresa grazie al suo andamento costante, riuscendo a rimontare sul polacco Piotr Plominski e chiudendo la sua prova in 6’51”17, al terzo posto dietro a Jacob Plihal (6’50”53) e al britannico George Bourne (6’50”65).

La sua è stata la batteria più veloce, mettendosi alle spalle tutti i componenti della prima semifinale, il rumeno Mihai Chiruta (6’52”74), il norvegese Kjetil Borch (6’55”27) e l’irlandese Konan Pazzaia (6’56”17). Per Mumolo sono solo sette decimi dalla testa, ricordando che solo i primi due accederanno alle Olimpiadi: domani Davide andrà all’arrembaggio.

Valentina Rodini e Federica Cesarini ottengono il risultato minimo possibile, il potersi andare a giocare il proprio posto alle Olimpiadi per difendere l’oro di tre anni fa. Le due azzurre ieri non avevano brillato in batteria, seconde alle spalle della Francia, mentre oggi si accontentano della terza piazza in 7’10”93, alle spalle di Australia e Svizzera e tenendo a bada la Spagna, che si qualifica con oltre 10 secondi di ritardo. Ci sarà bisogno di un passo in più per volare verso Parigi, ma magari avranno conservato un minimo di energie.