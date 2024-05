Canottaggio, Coppa del Mondo: Rocek in finale nel singolo pesi leggeri, gemelli Vicino in semifinale nel due senza

Chiusa la prima giornata di Coppa del Mondo di canottaggio a Lucerna, in Svizzera. L’Italia colleziona subito una finale nelle specialità non olimpiche ed un’altra nel paracanottaggio.

SPECIALITÁ OLIMPICHE

Niels Torre abdica nei quarti di finale del singolo: quarto posto per lui in 7’06”24 a poco più di un secondo dalla terza piazza dopo essersi qualificato al secondo posto nelle batterie alle spalle del tedesco Oliver Zeidler con un tempo di quasi tre secondi più basso, per lui sarà soltanto finale C.

Nel due senza Luca e Marco Vicino avanzano in semifinale grazie al ripescaggio dopo una prova sotto il par in batteria. I due gemelli non devono fare molto, basta arrivare tra i primi tre rispetto alle quattro partecipanti, e vanno a vincere in 6’51”15. Ritirati invece Davide Comini e Giovanni Codato, a causa di un malessere accusato dal primo dopo le batterie della mattina.

Nella Preliminary Race del quattro di coppia maschile Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno provato a fare la gara, rimanendo in equilibrio per almeno 1000 metri per poi perdere ritmo nel finale, chiudendo così al sesto posto in 6’02”14.

SPECIALITÁ NON OLIMPICHE

Va in finale Patrick Rocek nel singolo pesi leggeri: dopo il quarto posto in batteria in 7’22”26 si prende la finale in 7’18”58, avendo la meglio nel duello a tre con il tedesco Arno Gaus (anche lui in finale) e l’uzbeko Shakzod Nurmatov.

PARACANOTTAGGIO

Giacomo Perini subito in finale nel PR1M1x: vittoria nella seconda batteria in 9’31”17, avanti all’israeliano Shmuel Daniel e lo statunitense Andrew Mangan. Dominio azzurro nella preliminare PR2 uomini: prima piazza per Daniele Stefanoni in 9’07”21, avanti a Gian Filippo Mirabile dietro di oltre nove secondi.