Canottaggio, calendario Coppa del Mondo Lucerna 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver ospitato la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica, si terrà sulle acque del Lago Rotsee di Lucerna, in Svizzera, anche la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio e para-rowing, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio.

Venerdì 24 spazio a preliminary race, batterie, ripescaggi e quarti di finale, mentre sabato 25 sarà la volta di semifinali e ripescaggi, seguiti dalle finali delle specialità non paralimpiche e non olimpiche, infine domenica 26 si disputeranno le finali delle specialità paralimpiche ed olimpiche.

Saranno impegnati 12 equipaggi dell’Italia: parteciperanno le barche azzurre che si erano qualificate per le Olimpiadi e per le Paralimpiadi ai Mondiali 2023, ed in alcuni casi l’Italia sarà al via con due imbarcazioni. La diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming delle sole Finali A sarà visibile su worldrowing.com.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANOTTAGGIO LUCERNA

Venerdì 24 maggio

09.00-13.30 Batterie e preliminary race para-rowing e canottaggio

15.00-17.00 Ripescaggi, quarti di finale e preliminary race para-rowing e canottaggio

Sabato 25 maggio

09.00-11.55 Semifinali A/B e ripescaggi para-rowing e canottaggio

11.55-12.20 Finali B specialità non paralimpiche para-rowing e specialità non olimpiche canottaggio

12.20-13.30 Finali A specialità non paralimpiche para-rowing e specialità non olimpiche canottaggio

15.00-15.45 Finali C, D ed E specialità olimpiche canottaggio

Domenica 26 maggio

08.45-09.55 Finali B specialità paralimpiche para-rowing e specialità olimpiche canottaggio

10.05-12.05 Finali A specialità paralimpiche para-rowing e specialità olimpiche canottaggio (I parte)

13.05-15.05 Finali A specialità paralimpiche para-rowing e specialità olimpiche canottaggio (II parte)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CANOTTAGGIO LUCERNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: solo per le Finali A su worldrowing.com.