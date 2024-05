Canoa slalom, Stefanie Horn quinta e Giovanni De Gennaro settimo nelle finali del K1 nella Coppa del Mondo di Augusta

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in corso ad Augusta, in Germania, va in archivio la sessione dedicata alle finali del kayak: in casa Italia si registrano il quinto posto di Stefanie Horn nella prova femminile ed il settimo di Giovanni De Gennaro in quella maschile.

Nel K1 femminile vittoria della transalpina Camille Prigent, che si impone grazie ad un percorso netto in 106.41, beffando per appena 0.04 la padrona di casa tedesca Ricarda Funk, seconda con 106.45 a causa di 2 penalità, mentre completa il podio la brasiliana Ana Satila, terza con un percorso netto in 108.79, a 2.38. Quinta posizione per Stefanie Horn in 112.28, a 5.87 dalla vetta, gravata di 2 penalità, mentre esce in semifinale l’altra azzurra in gara, Chiara Sabattini, 15ma assoluta.

Nel K1 maschile successo dell’austriaco Felix Oschmautz, primo in 101.66 nonostante 2 penalità, il quale precede il neozelandese Finn Butcher, secondo in 102.26, a 0.60, con 2 penalità, e lo sloveno Peter Kauzer, terzo in 102.69, a 1.03, anch’egli con 2 penalità. Settimo posto per Giovanni De Gennaro, messo fuori dai giochi da un salto di porta, con il tempo di 148.12, con 52 penalità, a 46.46. Escono in semifinale gli altri due azzurri in gara: 12° posto per Xabier Ferrazzi, 34° per Marcello Beda.