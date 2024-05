Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 21 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono i Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e valevole come ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Quest’oggi, nella terza giornata di gara della rassegna iridata, saranno protagoniste due categorie di peso individuali: -63 kg femminile e -81 kg maschile.

L’Italia schiera un possibile outsider in ottica podio come Antonio Esposito, reduce da un ottimo avvio di stagione e chiamato ad un risultato di prestigio per provare a rientrare tra le 8 teste di serie nel torneo olimpico. Pass a cinque cerchi in bilico invece per Savita Russo e Flavia Favorini, che dovranno fare più strada possibile per aumentare le chance di ripescaggio tramite quota continentale.

Tutti gli incontri delle eliminatorie mattutine della terza giornata dei Mondiali di Abu Dhabi saranno visibili in diretta streaming su Judo TV, Eurosport.it e discovery+, mentre il Final Block verrà trasmesso anche su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (streaming su Rai Play, Sky Go e Now). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024 OGGI

Martedì 21 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie 63 kg femminili e 81 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Ore 16.00 Final Block 63 kg femminili e 81 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Final Block su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, Eurosport.it e discovery+; Final Block su Judo TV, Rai Play, Sky Go, Now, Eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Savita Russo (63 kg), Flavia Favorini (63 kg), Antonio Esposito (81 kg).