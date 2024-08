Judo, l’Italia batte in rimonta l’Uzbekistan e raggiunge la Francia nella semifinale olimpica del Team Event

L’Italia non vuole fermarsi e si avvicina ulteriormente alla zona medaglie nella prova a squadre di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in corso di svolgimento sul tatami della Champ de Mars Arena. La selezione azzurra, dopo aver battuto in precedenza Ungheria (4-1) e Georgia (allo spareggio), ha sconfitto in rimonta l’Uzbekistan per 4-2 conquistando il pass per una semifinale da brividi contro la Francia.

Manuel Lombardo, reduce dalla decisiva doppia vittoria su Lasha Shavdatuashvili, ha pagato probabilmente le tante energie spese in mattinata cedendo alla distanza (oltre 3 minuti di Golden Score) nel match inaugurale all’ostico Murodjon Yuldoshev per ippon (strangolamento). Uzbekistan che ha poi marcato il secondo punto con l’affermazione di Gulnoza Matniyazova nella -70 kg per waza-ari (immobilizzazione per oltre 10 secondi) sulla giovane azzurra Savita Russo (bronzo europeo in carica nei -63 kg), schierata per l’occasione al posto di Kim Polling.

Quasi spalle al muro, sotto 0-2, la rimonta italiana è stata lanciata dallo splendido ippon allo scadere di Christian Parlati sul campione del mondo 2022 dei -90 kg Davlat Bobonov (che vinse la finale iridata proprio contro il napoletano). Alice Bellandi ha pareggiato i conti regolando per ippon (doppio waza-ari) Iriskhon Kurbanbaeva, mentre è stato Gennaro Pirelli ad aggiudicarsi il punto del sorpasso imponendosi a sorpresa sul temibile peso massimo Alisher Yusupov.

Il sesto incontro si è rivelato una sfida tattica e sul filo dell’equilibrio, decisa dalla squalifica di Shukurjon Aminova per somma di sanzioni contro Veronica Toniolo dopo quasi 2 minuti di Golden Score. Italia che vola dunque in semifinale, con la possibilità di sfidare la Francia padrona di casa per raggiungere l’ultimo atto e garantirsi dunque la certezza di una medaglia.