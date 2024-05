Calendario Europei ginnastica ritmica 2024: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Gli Europei 2024 di ginnastica ritmica andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 22 al 26 maggio. L’Italia vuole essere grande protagonista alla rassegna continentale, un evento importante di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti un paio di mesi. Le azzurre cercheranno di essere grandi protagoniste nella capitale magiara, andando a caccia di medaglie importanti presso la Papp Laszlo Sportarena.

Le Farfalle vogliono sognare in grande: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo sfideranno Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina. Sul fronte delle individualiste, invece, spicca la presenza di Sofia Raffaeli: la vice campionessa del mondo affronterà la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo sul giro completo), le bulgare Boryan Kaleyn e Stiliana Nikolova, l’israeliana Daria Atamanov (trionfatrice nel 2022). In gara anche Milena Baldassarri e Tara Dragas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Le finali di domenica saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, le finali di sabato e domenica saranno visibili in diretta streaming su Rai Play al pari delle qualifiche delle italiane di giovedì e venerdì, diretta live testuale su OA Sport per le finali.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024

Mercoledì 22 maggio

09.00-11.00 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), prima suddivisione

11.15-13.15 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), seconda suddivisione

14.15-16.15 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), terza suddivisione

16.30-18.30 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), quarta suddivisione

Giovedì 23 maggio

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, prima suddivisione: cerchio e palla

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, seconda suddivisione: cerchio e palla (con l’ITALIA)

14.15-16.15 Qualificazioni individualiste seniores, terza suddivisione: cerchio e palla

16.30-18.30 Qualificazioni individualiste seniores, quarta suddivisione: cerchio e palla

19.55-22.05 Finali di Specialità juniores

Venerdì 24 maggio

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, prima suddivisione: nastro e clavette

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, seconda suddivisione: nastro e clavette

14.15-16.15 Qualificazioni individualiste seniores, terza suddivisione: nastro e clavette

17.00-19.00 Qualificazioni individualiste seniores, quarta suddivisione: nastro e clavette (con l’ITALIA)

Sabato 25 maggio

10.10-13.10 Finale all-around individualiste seniores, secondo gruppo

14.20-17.20 Finale all-around individualiste seniores, primo gruppo

17.45-19.45 Finale all-around a squadre seniores, primo esercizio (con l’ITALIA)

20.00-22.00 Finale all-around a squadre seniores, secondo esercizio (con l’ITALIA)

Domenica 26 maggio

10.10-11.10 Finali di Specialità individualiste seniores, cerchio e palla

11.20-12.20 Finali di Specialità individualiste seniores, clavette e nastro

13.45-14.25 Finali di Specialità squadre seniores, cinque cerchi

14.35-15.15 Finali di Specialità squadre seniores, 3 nastri e 2 palle

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024

Diretta tv:RaiSportHD per le finali di domenica 26 maggio.

Diretta streaming: RaiPlay per tutte le finali e per le qualificazioni delle italiane di giovedì e venerdì.

Diretta Live testuale: OA Sport per le gare di sabato e domenica.