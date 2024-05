Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv: orari 22 maggio, programma, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 22 maggio incominciano gli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Si alza il sipario a Budapest (Ungheria), ad aprire il programma della rassegna continentale saranno le qualificazioni juniores. Le atlete si cimenteranno su quattro attrezzi, al termine del turno preliminare verranno assegnate le medaglie del team ranking giovanile e si determineranno le atlete ammesse all’atto conclusivo di ogni singola specialità.

L’Italia scenderà in pedana con quattro giovani azzurre, pronte a mettersi in mostra e desiderose di ottenere un risultato degno di nota in quello che per loro è l’evento più importante dell’intera stagione agonistica: Ludovica Platoni (Braccio Fortebraccio) al cerchio, Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano) alla palla, Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport) alle clavette, Carlotta Fulignati (SG Terranuova) al nastro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare previste oggi (mercoledì 22 maggio) agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Le qualificazioni juniores saranno trasmesse in diretta streaming a pagamento su gymtv.online, non sono previste dirette tv.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 22 maggio

09.00-11.00 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), prima suddivisione (con ITALIA)

11.15-13.15 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), seconda suddivisione

14.15-16.15 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), terza suddivisione

16.30-18.30 Qualificazioni juniores (valide anche per il Team Ranking), quarta suddivisione

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, a pagamento.

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA RITMICA

INDIVIDUALISTE JUNIORES: Ludovica Platoni, Anna Piergentili, Margherita Fucci, Carlotta Fulignati.