Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi: orari 19 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

La canoa slalom vedrà concludersi gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con le finali delle ultime 4 specialità, che si disputeranno oggi, domenica 19 maggio: in programma tutte le gare della canadese, tra prove individuali ed a squadre, maschili e femminili.

Per l’Italia saranno in gara tra le donne Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi e tra gli uomini Paolo Ceccon, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, mentre questi terzetti saranno anche protagonisti al pomeriggio nelle prove a squadre.

La diretta tv degli Europei 2024 di canoa slalom non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata per le qualificazioni su YouTube Canoe Europe e per le finali su Eurovision Sports Live. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2024

Domenica 19 maggio

10.00 Qualificazioni canadese femminile (Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi) – YouTube Canoe Europe

10.41 Qualificazioni canadese maschile (Paolo Ceccon, Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi) – YouTube Canoe Europe

12.36 Finali canadese femminile – Eurovision Sports Live

13.14 Finali canadese maschile – Eurovision Sports Live

15.35 Finali a squadre canadese femminile (Italia – Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi) – Eurovision Sports Live

16.04 Finali a squadre canadese maschile (Italia – Paolo Ceccon, Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi) – Eurovision Sports Live



PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: qualificazioni su YouTube Canoe Europe, finali su Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.