Canoa slalom, Paolo Ceccon ottavo nella canadese agli Europei. Tripletta slovena

L’Italia, nel giro di pochi minuti, incamera un altro ottavo posto agli Europei senior 2024 di canoa slalom, in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: così come accaduto ad Elena Borghi tra le donne, anche il bronzo iridato in carica nella canadese maschile, Paolo Ceccon, non riesce ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

Tripletta slovena in finale: vince Ziga Lin Hocevar, d’oro in 90.32, davanti ai connazionali Luka Bozic, secondo in 91.16, a 0.84, e Benjamin Savsek, terzo in 91.39, a 1.07 dal titolo, con quest’ultimo che può recriminare per il tocco di palina alla porta 2 in risalita, costato 2 penalità, fatali nell’economia della corsa all’oro.

L’Italia, presente nell’ultimo atto grazie a Paolo Ceccon (CS Carabinieri), porta a casa l’ottavo posto: l’azzurro, sul gradino più basso del podio agli ultimi Mondiali, chiude in 96.33, a 6.01 dalla vetta, gravato di 2 penalità per il tocco di palina alla porta 6.