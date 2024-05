Canoa slalom, azzurri ai piedi del podio nella canadese a squadre. Italiane settime

Ultima giornata di gare senza ulteriori medaglie per l’Italia, che chiude la rassegna continentale con l’oro di Giovanni De Gennaro conquistato ieri nel K1 maschile: nelle gare della canadese a squadre degli Europei senior 2024 di canoa slalom, andati in scena a Tacen (Lubiana), in Slovenia, gli azzurri sono quarti, mentre le azzurre chiudono settime.

Nella gara maschile la Slovenia padrona di casa chiude il cerchio e, dopo la tripletta nella gara individuale, trionfa nonostante 4 penalità con il crono complessivo di 104.95, beffando la Repubblica Ceca, d’argento con il percorso netto in 105.18, a 0.23. Bronzo per la Slovacchia, che a causa di 2 penalità deve accontentarsi del terzo posto in 106.31, a 1.36 dal titolo, mentre resta ai piedi del podio l’Italia di Paolo Ceccon, Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi, quarta con il percorso netto in 107.12, a 2.17 dall’oro.

Nella prova femminile, invece, la vittoria va alla Repubblica Ceca, che domina con il percorso netto in 119.61, relegando all’argento le padrone di casa della Slovenia, gravate anche di 2 penalità, seconde in 127.73, a 8.12. Bronzo per la Gran Bretagna, nonostante un percorso netto, terza in 128.25, a 8.64, ma a 0.52 dalla piazza d’onore. L’Italia di Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi paga a caro prezzo un salto di porta e due tocchi di palina, per 54 penalità complessive, che relegano le azzurre al settimo e penultimo posto in 176.49, a 56.88.