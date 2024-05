Calcio, l’Udinese riacciuffa il Napoli allo scadere e rimane a -2 dalla salvezza

Un punto a testa che cambia ben poco la situazione delle squadre. Si può riassumere in questo modo il posticipo della 35a giornata della Serie A 2023-2024. Udinese-Napoli 1-1. Success in pieno recupero pareggia la rete di Osimhen, per un pareggio che tutto sommato rispecchia quanto in visto in campo. A questo punto i campani rimangono in ottava posizione con 51 punti e attualmente sarebbero in Conference League, mentre i bianconeri rimangono a 2 lunghezze dalla zona salvezza con Empoli e Frosinone che, al momento, sarebbero salve.

L’Udinese si è schierata in campo con il 3-4-1-2 con Okoye in porta, quindi Ferreira, Bijol e Kristensen in difesa, centrocampo con Ehizibue, Walace, Zarraga e Kamara quindi Samardzic alle spalle di Brenner e Lucca. Il Napoli, invece, ha giocato con il 4-3-3 con Meret tra i pali, quindi Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mati Olivera in difesa, con Anguissa, Lobotka e Cajuste a centrocampo, mentre il tridente era composto da Politano, Osimhen e Lindstrom.

Dopo un primo tempo equilibrato sono i partenopei a sbloccare il punteggio. Minuto 51′. Politano riceve sulla destra e, quasi dalla bandierina, lascia partire un cross sul quale si catapulta Osimhen che brucia i centrali friulani e realizzare l’1-0 con un preciso palo-gol. Lo stesso centravanti nigeriano va al raddoppio dopo pochi minuti ma il VAR annulla per fuorigioco. L’Udinese prende ancor più coraggio e al 92° trova il pareggio. Lancio lungo per Kristensen che appoggia di testa verso il centro dell’area di rigore. Success riceve, controlla, anticipa Rrahmani e scaglia in porta l’1-1 con il quale si chiude l’incontro.

Curiosità: al 15° minuto del primo tempo la partita è stata interrotta per qualche secondo in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. La scossa si verificò alle 21.00, orario in cui la partita è stata dunque interrotta.