Calcio, negli anticipi della Serie A successi esterni per Inter e Juventus, l’Atalanta riprende il Bologna

Va in archivio il sabato della sesta giornata della Serie A 2024-2025. I tre incontri in programma hanno regalato spunti importanti sotto molti punti di vista. Inter e Juventus centrano importanti successi in trasferta mentre finisce con il segno “x” tra Bologna e Atalanta. A questo punto la classifica vede momentaneamente al comando la Juventus con 12 punti e una lunghezza di vantaggio su Torino, Milan e Inter. A quota 10 troviamo Napoli e Udinese, mentre Bologna e Atalanta procedono a braccetto salendo a quota 7 punti.

L’Inter si mette alle spalle il ko nel derby dell’ultimo turno e passa per 3-2 in casa dell’Udinese. Alla Dacia Arena i nerazzurri sbloccano subito il punteggio con la rete di Frattesi dopo un solo giro di lancette. I padroni di casa pareggiano i conti con Kabasele al minuto 35′, ma Lautaro Martinez non è d’accordo e al 48° del primo tempo segna la rete del 2-1. Si torna in campo e dopo due soli minuti è lo stesso argentino a trovare la rete del 3-1 che indirizza il match in direzione della compagine allenata da mister Simone Inzaghi. Nel finale Lucca accorcia le distanze all’83°, ma ormai è troppo tardi.

La Juventus, invece, passa in maniera netta in casa del Genoa per 3-0. In uno stadio di Marassi a porte chiuse, i bianconeri si sbloccano dopo tre 0-0 consecutivi. Tutto avviene nel secondo tempo. Dopo 3 minuti della ripresa, infatti, Vlahovic trasforma un calcio di rigore per il vantaggio della formazione di mister Thiago Motta. Da quel momento la partita non ha più storia. Lo stesso centravanti serbo trafigge Gollini con un sinistro potente e preciso dopo un assist al bacio di Koopmeiners che, dopo pochi istanti, colpisce una clamorosa traversa da due passi. Al novantesimo ci pensa Conceicao a mandare i titoli di coda con la rete del 3-0 su assist di Thuram.

Il sabato della sesta giornata del massimo campionato italiano di calcio si è concluso con Bologna-Atalanta 1-1. Match decisamente tirato al Dall’Ara con un secondo tempo nel quale succede di tutto. I padroni di casa felsinei passano in vantaggio con l’ennesimo gol di Castro al minuto 52′ ma, dopo due soli giri di lancette, Lucumì lascia i suoi in 10 uomini facendosi espellere. I nerazzurri provano a sfruttare il vantaggio numerico e trovano la rete dell’1-1 proprio al novantesimo con Samardzic.