Serie A 2024-2025: il Napoli batte il Monza 2-0 e vola in vetta. Vincono anche Roma e Lazio

In attesa del posticipo del lunedì sera tra Parma e Cagliari, si è andata a completare oggi la sesta giornata della Serie A di calcio 2024-2025 con cinque incontri.

C’era attesa per il match di stasera tra Napoli e Monza: al Diego Armando Maradona i partenopei di Antonio Conte dettano legge grazie alle reti degli esterni Politano e Kvaratskhelia, battono 2-0 la compagine lombarda e volano in vetta alla classifica a quota 13 punti, uno in più della Juventus.

Nel primo pomeriggio vincono le due compagini della capitale: prima la Lazio, che batte l’ex capolista Torino (prima sconfitta stagionale) per 3-2 con le reti di Guendouzi, Dia e Noslin (ad accorciare le distanza per i granata prima Adams e poi Coco), poi la Roma, che si impone in rimonta per 2-1 sul Venezia grazie alle reti di Cristante e del giovanissimo Pisilli.

Rocambolesco 3-2 tra Como ed Hellas Verona, con gli scaligeri penalizzati da un’espulsione più che dubbia per Suslov: i lombardi ne approfittano e sfruttano la doppietta di Cutrone per imporsi. Si conclude senza reti invece il derby toscano tra Empoli e Fiorentina.

TUTTI I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA SERIE A 2024-2025

ore 12.30 Torino Lazio 2-3 – 8′ Guendouzi (L), 15′ st Dia (L), 22′ st Adams (T), 44′ st Noslin (L), 45’+2 st Coco (T)

ore 15.00 Roma Venezia 2-1 – 44′ Pohjanpalo (V), 29′ st Cristante (R), 38′ st Pisilli (R)

ore 15.00 Como Verona 3-2 – 43′ Cutrone (C), 8′ st rig. Lazovic (V), 27′ st Cutrone (C), 44′ st Belotti (C), Lambourde 45’+4 st (V)

ore 18.00 Empoli Fiorentina 0-0

ore 20.45 Napoli Monza 2-0 (22′ Politano, 33′ Kvaratskhelia)