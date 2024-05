Calcio, Francesco Acerbi rinuncia agli Europei 2024 causa pubalgia. Preallertato Gatti

Brutte notizie per la Nazionale italiana di calcio maschile alla vigilia del raduno di Coverciano in preparazione degli imminenti Campionati Europei 2024 in Germania. Francesco Acerbi, inserito dal CT Luciano Spalletti nella lista dei 30 pre-convocati, ha dato forfait e non prenderà parte alla rassegna continentale a causa della pubalgia che lo affliggeva da tempo (si opererà lunedì).

Il difensore dell’Inter al momento non verrà sostituito da nessuno nel ritiro di Coverciano ma Spalletti ha già preallertato Federico Gatti, che ha dato la sua disponibilità e continuerà ad allenarsi nella propria sede (alla Continassa) per essere pronto a raggiungere gli Azzurri in caso di necessità. Ricordiamo che il Commissario Tecnico dell’Italia dovrà comunicare l’elenco dei 26 convocati definitivi per Euro 2024 il 6 giugno.

In attesa di Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, che raggiungeranno il ritiro lunedì 3 giugno dopo l’ultima partita stagionale con la maglia dell’Atalanta, saranno dunque 27 i giocatori presenti domattina all’inizio del raduno azzurro. Di seguito la lista aggiornata dei pre-convocati da Spalletti per gli Europei:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).