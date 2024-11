Luciano Spalletti: “Poca pulizia di gioco. Tre mesi positivi, non ci devono togliere le convinzioni”

L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri sono incappati nella prima battuta d’arresto dopo aver infilato quattro vittorie e un pareggio, scivolando così al secondo posto nel girone alle spalle dei Galletti (arrivo a pari punti e con scontri diretti in perfetta parità, è risultata decisiva la differenza reti globale). Si è trattato di un passo indietro per la nostra Nazionale dopo le belle prestazioni offerte negli ultimi mesi.

Il CT Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “Quando potresti vivere una serata più tranquilla dal punto di vista di pressione, entri e prendi subito gol su calcio piazzato. Non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, abbiamo voluto fare la partita e forzarla. Tutto un po’ casuale con i calci piazzati, sul 2-1 la partita sembrava più equilibrata e sembrava potessimo gestirla, poi un altro calcio piazzato, loro si sono chiusi e diventa difficile trovare gli spazi“.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Quello che ci ha creato problemi è stata la non pulizia di gioco con i centrocampi e abbiamo permesso a loro di chiudersi, c’era da fare molta qualità sulla fase di possesso palla, c’era da fare scelte difficili sugli spazi, non siamo riusciti a fare quel gioco“.

L’allenatore toscano ha poi tracciato un bilancio dell’ultimo periodo della Nazionale: “Il bilancio di questi tre mesi è sicuramente positivo perché abbiamo visto l’impegno e delle buone cose anche questa sera, ma anche questa sconfitta crea un po’ di problemi dal punto di vista di consapevolezza: non ci deve togliere le convinzioni acquisite“.