Calcio femminile, le migliori italiane della 25ª giornata di Serie A: Giacinti-Giugliano, la premiata ditta colpisce ancora

Calato il sipario sulla 25ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Poule scudetto e salvezza hanno tenuto banco. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane del turno tenutosi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Una doppietta per la centravanti della Nazionale. Nel festival del gol dell’Enzo Ricci, l’attaccante giallorossa si è fatta trovare pronta all’appuntamento per la marcatura, offrendo un contributo importante, come punto di riferimento avanzato alla squadra.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – 10 come le reti in stagione in questa Serie A a due fasi e 10 nel modo di intendere il calcio. Segna e fa segnare la regista capitolina, che sa dirigere l’orchestra della Roma come altre. È lei il faro del centrocampo delle campionesse d’Italia e nella partita contro il Sassuolo ne abbiamo avuto un’altra dimostrazione.

BENEDETTA GLIONNA (ROMA) – Instancabile su quella fascia destra, a spingere e a provare a saltare l’avversaria. Grande gamba per l’esterna capitolina e la segnatura nella partita delle 11 realizzazioni è la ciliegina sulla torta per la prestazione offerta.

AGNESE BONFANTINI (INTER) – Gol non sufficiente per garantire il successo contro la Fiorentina, ma rete gonfiata per far vedere soprattutto ad Andrea Soncin che le qualità realizzative sono in crescita. Una buona notizia per la Nazionale perché se Bonfantini, oltre alla squisita tecnica individuale, mette insieme un bel gruzzoletto di segnature male non fa.

EMMA SEVERINI (FIORENTINA) – Tra le marcatrici viola della sfida contro la Beneamata, si spende in maniera importante per la causa e contribuisce al raggiungimento di un traguardo importante le gigliate, vale a dire la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.