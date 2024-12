Calcio femminile: la Roma vince sul Napoli all’ultimo respiro in Serie A, bene la Lazio

La Roma soffre ma poi la spunta nei minuti finali. Blitz delle capitoline sul campo del Napoli in occasione del secondo match valido per l’anticipo della tredicesima di Serie A 2024-2025 di calcio femminile, terminato con il risultato di 1-2.

Bella la reazione delle ragazze di Alessandro Spugna, costrette a rincorrere le partenopee fin dal primo tempo, quando Lundorf intercetta Moretti che, con un’incornata, sorprende Kresche (oggi sostituta di Caesar). Le Campionesse d’Italia tengono in mano il pallino del gioco, faticando non poco negli ultimi venti metri, non imbroccando il passaggio decisivo. Un canovaccio che si ripete più volte, fino all’episodio che cambia le sorti della disputa: al 70’ infatti il direttore di gara espelle Muth per doppia ammonizione, fattore che apre uno scenario diverso per la Roma, ancora però balbettante in attacco fino all’87′, momento in cui Giugliano, trovata da Greggi, calcia di destro superando Bacic.

L’inerzia della partita cambia così improvvisamente, con le giallorosse che capiscono di poter portare a casa il risultato. Così, con grande personalità, su calcio d’angolo un colpo di testa di Minami regala alle compagne la vittoria al secondo minuto di recupero salendo così al secondo posto con 28 punti, in attesa del big match tra Juventus e Fiorentina.

La giornata si è aperta con il brillante successo della Lazio che, tra le mura amiche, ha regolato per 2-0 il Milan grazie ad una grande doppietta di Martina Piemonte, abile a segnare dopo appena centoventi secondi, sfruttando la bella azione di Visentin che, dopo aver portato palla, passa la sfera al centro per Zanoli, la quale a sua volta trova Piemonte, brava a non sbagliare in solitaria con una scivolata. Il raddoppio arriva invece nella ripresa, precisamente al 51’, praticamente con le stesse interpreti, come dimostra il chirurgico cross di Zanoli verso la compagna, lesta nell’anticipare le avversarie scavalcando nuovamente l’estremo difensore avversario.